  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Rosh Pina
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna

Dzielnica mieszkaniowa Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna

Rosh Pina, Izrael
od
$7,84M
;
13
Zostawić wniosek
ID: 33979
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Poddystrykt Safed
  • Miasteczko
    Rosh Pina

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Villa Tehila to charakterystyczny i w pełni operacyjny hotel butikowy Gallic, usytuowany w samym sercu historycznej wioski Rosh Pina, jednej z najbardziej popularnych i czarujących miejsc w północnym Izraelu. Nieruchomość łączy w sobie intymne i romantyczne doświadczenie gościnność z udowodnionym potencjałem handlowym, w duszpasterskim otoczeniu Gallian krajobrazów, bujnej zieleni i wyjątkowej spokoju. Hotel rozciąga się na około 978 metrów kwadratowych przestrzeni zbudowanej na przestronnej powierzchni około 3200 metrów kwadratowych. Zawiera 14 starannie zaprojektowane apartamenty, jak również centralny budynek, który jest sercem doświadczenia klienta. Układ i koncepcja nieruchomości są głównie odpowiednie dla par, z silnym naciskiem na prywatność i wysoki standard sklepu gościnnego. Obszary publiczne obejmują przytulne lobby z unikalną atmosferą Galilejską, wspólne patio, podgrzewany basen, jacuzzi i spa, pokoje leczenia, pub i klub, restauracja i kawiarnia bar, a także prywatny parking dla gości. Obiekt jest w pełni umeblowany i wyposażony, składający się z około 15 łazienek i 15 toalet gościnnych. Villa Tequila pracuje jako stały i dobrze znany hotel butikowy, ciesząc się doskonałą reputacją i lojalną klientelę. Jest to rzadka okazja do nabycia wysokiej klasy nieruchomości turystycznej z odrębną tożsamością, trwającymi operacjami i uprzywilejowaną lokalizacją w jednym z najbardziej pożądanych i jakościowych regionów turystycznych Izraela.

Lokalizacja na mapie

Rosh Pina, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Jerusalem, Izrael
od
$937,365
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de makor haim
Jerusalem, Izrael
od
$2,35M
Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location
Raanana, Izrael
od
$2,16M
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Aszkelon, Izrael
od
$485,925
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$1,98M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Rosh Pina, Izrael
od
$7,84M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$783,750
Odnowiony 3 pokojowe mieszkanie 70m2 - Bayit Vegan Jerozolima 2. piętro, ekspozycja na wschód-zachód Salon, jadalnia, kuchnia 2 sypialnie, 1 prysznic, 2 toalety Klimatyzacja, Shemech doud, grillowanie, drzwi pancerne 1 parking, Odnowiony 2 lata temu Cena: 2 500 000sh (Cena ta nie obejmuje na…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$974,045
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,07M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się