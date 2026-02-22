Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2

Apartament 3 pokoje, 71 m2, całkowicie odnowione - Położony w strategicznej lokalizacji między ulicami króla Jerzego i Bezalla, w miejscu spotkań Rehavia i Nahlaot dzielnic, i krótki spacer od Mahane Yehuda Market. Taras 7 m2, na 4 piętrze z windą. Bardzo jasne mieszkanie, w tym apartament rodzicielski. Nowa i wyposażona kuchnia: prawie wszystko jest zintegrowane (w tym lodówka), wiele szaf i 2 umywalki.: nowe zintegrowane szafki ścienne w salonie, sypialnie i korytarz. Osłony elektryczne i drzwi pancerne cena: 3800000sh