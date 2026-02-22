Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Apartament 3 pokoje, 71 m2, całkowicie odnowione - Położony w strategicznej lokalizacji między ulicami króla Jerzego i Bezalla, w miejscu spotkań Rehavia i Nahlaot dzielnic, i krótki spacer od Mahane Yehuda Market. Taras 7 m2, na 4 piętrze z windą. Bardzo jasne mieszkanie, w tym apartament rodzicielski. Nowa i wyposażona kuchnia: prawie wszystko jest zintegrowane (w tym lodówka), wiele szaf i 2 umywalki.: nowe zintegrowane szafki ścienne w salonie, sypialnie i korytarz. Osłony elektryczne i drzwi pancerne
cena: 3800000sh
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.