  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee

Bat Jam, Izrael
od
$909,150
;
10
ID: 33925
Data aktualizacji: 24.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Français Français
W nowoczesnym budynku Bat Yam: 3 pokoje na 3 piętrze Powierzchnia mieszkalna 76m2 + 16m2 tarasu Otwarty widok na morze Jasny salon 1 parking + 1 piwnica Bliskie morze, sklepy i transport

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
