  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Bat Jam, Izrael
od
$830,775
;
10
ID: 33626
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Bat Yam - ulica IDF Apartament przez zachód / wschód 4 pokoje 106 m2 z uroczym tarasem o powierzchni około 13m2 (1 mistrz z łazienką + 2 sypialnie z tym 1 mamad) Liczba miejsc parkingowych 4 piętro z windą Nowy budynek w dobrym stanie i dobrze utrzymany. Najważniejsze punkty: Duży jasny salon (obecnie jest mała kuchnia / salon oddzielenie przez łatwo wyjmowane partycje, aby uzyskać duży salon) 2 łazienki + pranie Przestronny i słoneczny apartament rodzicielski 2 sypialnie + 1 mamad Prywatny obszar składowania na wyładunku Parter parterowy Basen do rowerów w piwnicy Lekka renowacja wystarczy, by przekształcić tę nieruchomość w prawdziwą okazję i uczynić ją pożądanym środowiskiem życia. Aktywa budowlane: Ostatnia budowa Środowisko spokojne i rodzinne Natychmiastowa bliskość tramwaju, autobusów, sklepów, szkół i plaży

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
Terminy
Terminy
Płatność miesięczna
Płatność miesięczna
