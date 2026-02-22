Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Bat Yam - ulica IDF
Apartament przez zachód / wschód
4 pokoje 106 m2 z uroczym tarasem o powierzchni około 13m2 (1 mistrz z łazienką + 2 sypialnie z tym 1 mamad)
Liczba miejsc parkingowych
4 piętro z windą
Nowy budynek w dobrym stanie i dobrze utrzymany.
Najważniejsze punkty:
Duży jasny salon (obecnie jest mała kuchnia / salon oddzielenie przez łatwo wyjmowane partycje, aby uzyskać duży salon)
2 łazienki + pranie
Przestronny i słoneczny apartament rodzicielski
2 sypialnie + 1 mamad
Prywatny obszar składowania na wyładunku
Parter parterowy
Basen do rowerów w piwnicy
Lekka renowacja wystarczy, by przekształcić tę nieruchomość w prawdziwą okazję i uczynić ją pożądanym środowiskiem życia.
Aktywa budowlane:
Ostatnia budowa
Środowisko spokojne i rodzinne
Natychmiastowa bliskość tramwaju, autobusów, sklepów, szkół i plaży
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.