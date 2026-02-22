Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Bat Yam - ulica IDF Apartament przez zachód / wschód 4 pokoje 106 m2 z uroczym tarasem o powierzchni około 13m2 (1 mistrz z łazienką + 2 sypialnie z tym 1 mamad) Liczba miejsc parkingowych 4 piętro z windą Nowy budynek w dobrym stanie i dobrze utrzymany. Najważniejsze punkty: Duży jasny salon (obecnie jest mała kuchnia / salon oddzielenie przez łatwo wyjmowane partycje, aby uzyskać duży salon) 2 łazienki + pranie Przestronny i słoneczny apartament rodzicielski 2 sypialnie + 1 mamad Prywatny obszar składowania na wyładunku Parter parterowy Basen do rowerów w piwnicy Lekka renowacja wystarczy, by przekształcić tę nieruchomość w prawdziwą okazję i uczynić ją pożądanym środowiskiem życia. Aktywa budowlane: Ostatnia budowa Środowisko spokojne i rodzinne Natychmiastowa bliskość tramwaju, autobusów, sklepów, szkół i plaży