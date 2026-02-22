  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement calme et pastoral

Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
2
ID: 33467
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

4 pokojowe mieszkanie w Kiryat Yovel, w pobliżu dzielnicy Beit Vagan. Dzięki potencjałowi projektu odnowy miasta (Pinouy- Binouy) 60% współwłaścicieli podpisało już umowę. Prawdziwa okazja, by to wykorzystać!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

