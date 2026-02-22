  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent

Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent

Raanana, Izrael
od
$1,09M
;
7
ID: 33476
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Bardzo rzadko. Centrum miasta Raanana. Ulica ma unikalny zmysł blisko wszystkich. Duży i przestronny. Bardzo duży salon. Duże pokoje. Mamad. Parkowanie. Taras 13 m2.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

