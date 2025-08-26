  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite

od
$1,37M
26.08.2025
$1,37M
14.07.2025
$1,28M
;
6
ID: 26857
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych wysokiej klasy projektów mieszkaniowych na Bat yam. Szukam nowego projektu w Bat Yam Ten piękny projekt jest dla ciebie Projekt Blue & The City to budynek butikowy strategicznie położony mniej niż 3 minuty spacerem od Bat Yam Tayellette i 4 minuty od plaży i mniej niż 15 minut tramwajem od centrum Tel Aviv Blue & The City Project znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych ulic miasta Budowniczy Rotchein, którego reputacja nie ma już być wykonana, przeprowadził już kilka projektów we wszystkich miastach Izraela. Charakterystyka projektu The Blue & The City Bat Projekt Yam obejmuje różne rodzaje apartamentów od 2 do 5 pokoi oraz apartament z prywatnym basenem. Kamień naturalny i aluminium powłoka zewnętrzna Konstrukcja wysokowytrzymała Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o pięknej wysokości sufitu 6 metrów i zaprojektowany przez architekta Wysoka kondygnacja siłowni 4 dźwigi w tym chabbatic podziemny parking Dostawa w ciągu 3 lat Gwarancja bankowa Wyposażenie apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja najnowsza generacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu Apartament 2 pokoje 70 m2 + 9 m2 taras Apartament 4 pokoje 101m2 + 2 taras jeden z 9 m2 + 3 m2 Apartament 5 pokoi o powierzchni 128 m2 + 14m2 taras

Lokalizacja na mapie

