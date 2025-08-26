Dzielnica mieszkaniowa Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych wysokiej klasy projektów mieszkaniowych na Bat yam.
Szukam nowego projektu w Bat Yam
Ten piękny projekt jest dla ciebie
Projekt Blue & The City to budynek butikowy strategicznie położony mniej niż 3 minuty spacerem od Bat Yam Tayellette i 4 minuty od plaży i mniej niż 15 minut tramwajem od centrum Tel Aviv
Blue & The City Project znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych ulic miasta
Budowniczy Rotchein, którego reputacja nie ma już być wykonana, przeprowadził już kilka projektów we wszystkich miastach Izraela.
Charakterystyka projektu
The Blue & The City Bat Projekt Yam obejmuje różne rodzaje apartamentów od 2 do 5 pokoi oraz apartament z prywatnym basenem.
Kamień naturalny i aluminium powłoka zewnętrzna
Konstrukcja wysokowytrzymała
Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o pięknej wysokości sufitu 6 metrów i zaprojektowany przez architekta
Wysoka kondygnacja siłowni
4 dźwigi w tym chabbatic
podziemny parking
Dostawa w ciągu 3 lat
Gwarancja bankowa
Wyposażenie apartamentu
Na podłodze jest cały dom 80x80
Centralna klimatyzacja najnowsza generacja
Jakość mebli łazienkowych
Zawór marki Grohe
Jakość drzwi wewnętrznych
Kuchnia dostosowana
Magazyny elektryczne w całym domu
Apartament 2 pokoje 70 m2 + 9 m2 taras
Apartament 4 pokoje 101m2 + 2 taras jeden z 9 m2 + 3 m2
Apartament 5 pokoi o powierzchni 128 m2 + 14m2 taras
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
