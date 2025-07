Dzielnica mieszkaniowa Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv

Ten ekskluzywny apartament dwupokojowy, położony w samym sercu spokojnego podjazdu Rashi w Tel Awiwie, oferuje wyjątkową możliwość zamieszkania w jednej z najpopularniejszych dzielnic miasta. Jest częścią nowego 6-piętrowego projektu z zaledwie 16 apartamentów, gwarantując intymne i wyrafinowane środowisko życia. Położony w odległości krótkiego spaceru od ikonicznych zabytków Tel Awiwu, mieszkańcy mogą łatwo dostać się do Nahalat Binyamin pieszych ulicy, Kerem Hateimanim, Carmel Market, Dizengoff Shopping Centre i Gan Meir Park. W pobliżu znajdują się także centra kulturalne i rozrywkowe, takie jak Habima Square, Rothschild Boulevard i Sheinkin Street. Ponadto ulica Allenby, która się rozszerza, wzmacnia dynamikę sąsiedztwa, przekształcając się w obszar dla pieszych. Dla tych, którzy szukają bliskości do morza, piękne wybrzeże i Herbert Samuel Drive są zaledwie kilka kroków. Zaprojektowany z wysokiej klasy usług i skrupulatnej uwagi do szczegółów, rezydencja ta doskonale łączy nowoczesny luksus z dynamiką centrum Tel- Awiw. - Wnętrze: 59 m2 - Balkon: 11 m2 - Wysokość pod sufitem: 3,15 m - Mamad - Sejf - Dostęp: 2 - Piętro: 4 / 6. - Podnieś - Parking Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.