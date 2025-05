Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre rue kibbutz galuyot baka- jerusalem immobilier 026786595

Spełnij swoje marzenie życia w sercu popularnej dzielnicy Baka! Przestronne 5-pokojowe mieszkanie, o powierzchni 108 m2, znajduje się na pierwszym piętrze trzypiętrowego budynku. Mieszkanie wymaga całkowitej renowacji, co daje możliwość dostosowania go do własnych gustów. Posiada duży balkon z otwartym widokiem, oferuje spokój i ciszę. Z trzema wystawami (wschód, północ i zachód), mieszkanie jest szczególnie jasne. Ponadto, piwnica jest wliczone, i istnieje wiele opcji parkingowych na ulicy. Nie przegap tej okazji do życia w spokojnym i centralnym środowisku na raz. Skontaktuj się z nami, aby szybko zaplanować wizytę!