Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Ubud District, Indonezja

Ubud
3
4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 45 m² w Ubud District, Indonezja
Nieruchomości komercyjne 45 m²
Ubud District, Indonezja
Powierzchnia 45 m²
Projekt komercyjny! PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Projekt VIP 🚨Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępnoś…
$100,000
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Peaceful Tropical Retreat Surrounded by Ubud’s Rice Terraces and Village Charm w Ubud, Indonezja
Peaceful Tropical Retreat Surrounded by Ubud’s Rice Terraces and Village Charm
Ubud, Indonezja
Liczba kondygnacji 1
Tucked away in the lush landscapes of Kenderan, Tegallalang, this enchanting retreat offers …
$1,51M
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities w Ubud, Indonezja
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Ubud, Indonezja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 1
Set in the cultural heart of Bali, this 720 m² coworking and private office complex in Ubud …
$820,000
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Hotel w Ubud, Indonezja
Hotel
Ubud, Indonezja
Liczba kondygnacji 2
An Exceptional Bali Real Estate Investment — Fully Renovated 26-Room Boutique Hotel in Ubud …
$6,00M
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
