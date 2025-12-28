Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Mieszkania
  4. Rezydencja

Rezydencje na sprzedaż w Indonezja

Rezydencja Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Rezydencja w Tegalinggah, Indonezja
Rezydencja
Tegalinggah, Indonezja
second turn Pandawa Dream — and this is a unique opportunity to enter the project on exclusi…
$95,000
Zostaw prośbę
Rezydencja w Canggu, Indonezja
Rezydencja
Canggu, Indonezja
Anantara jest światowej sławy marką premium hotelInnowacyjny projekt z niezwykłym designem w…
$285,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Indonezja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się