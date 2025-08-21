Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Indonezja
  3. Kabupaten Malang
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kabupaten Malang, Indonezja

2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Jabung, Indonezja
Willa 5 pokojów
Jabung, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡READY 3- SYPIALNIA WILLA (200 m ²) + OFICEProgramista: ALEX VILLASProjekt: COMPLEX 5📍Lokali…
$700,000
Mieszkanie 2 pokoi w Jabung, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Jabung, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
The First Investment Hotel in the Heart of Nuanu Creative City (Bali)To nie tylko hotel - to…
$50,000
