Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Kuta Selatan
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Ogród

Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Kuta Selatan, Indonezja

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/3
Projekt znajduje się na najbardziej "Instagrammable" nabrzeża oceanowego na 27 ha i składa s…
$132,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kuta Selatan, Indonezja

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się