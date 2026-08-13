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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kerobokan, Indonezja

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mieszkania
77
domy
27
105 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Ready- wykonane willi dla komfortowego życia i wypożyczalni w Bali!Przytulna willa w Kerobok…
$245,000
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DDA Real Estate
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Willa 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Ready-made willa z 3 sypialniami do wynajęcia i na Bali!Nowoczesna willa w Kerobokan jest do…
$300,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulna willa z 2 sypialniami i tarasem z widokiem na pola ryżowe (Bali)!Casa Mahena to no…
$165,000
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Agencja
DDA Real Estate
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Ta w pełni zamknięta willa z dwoma sypialniami znajduje się na 216 m2 ziemi o powierzchni 14…
$210,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Ta 2023-budowana nowoczesna willa kleszczy pola dla mądrych inwestorów polujących prosto do …
$155,000
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Agencja
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English
Mieszkanie 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Ta w pełni zamknięta willa z dwoma sypialniami znajduje się na 216 m2 ziemi o powierzchni 14…
$210,000
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Penthouse 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Penthouse 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Piętro 4/4
SYGNATURA UMALAS - Luksusowy Dom Klubowy z pasywnym dochodem w sercu BaliPENTHOUSE, w pełni …
$730,000
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Agencja
ESTABRO
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Willa 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w w pełni umeblowaną willę premium w Bali o wysokim poten…
$492,757
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 6 pokojów w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 6 pokojów
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 419 m²
Ta w pełni umeblowana willa, położona na 545 metrach kwadratowych ziemi mieszkalnej, zapewni…
$825,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/4
SYGNATURA UMALAS - Luksusowy Dom Klubowy z pasywnym dochodem w sercu BaliJeden-z-rodzaju pen…
$355,000
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Agencja
ESTABRO
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Mieszkanie 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
Ta dwupokojowa willa znajduje się na 158m ² terenu turystycznego z 187m ² całkowitej powierz…
$305,000
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Mieszkanie 7 pokojów w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 7 pokojów
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 689 m²
Ten siedmiopokojowe osiedle znajduje się na 1,285 m kw ziemi doskonałej w Kuta Utara, zbudow…
$1,80M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ta wybudowana w 2025 roku śródziemnomorska willa uderza w słodkie miejsce pomiędzy inwestycj…
$195,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Na 301 m2 ziemi w Kuta Utara, ta w pełni zamknięta willa oferuje prywatny, kryty styl życia …
$300,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Na 312 mkw ziemi z 197 mkw budowa wykończona do współczesnego standardu, ta w pełni zamknięt…
$260,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Na 312 mkw ziemi z 197 mkw budowa wykończona do współczesnego standardu, ta w pełni zamknięt…
$260,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 99 m²
Butikowa kolekcja zaledwie czterech willi kształtujących się w samym sercu Seminyak, ta ofer…
$285,000
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Mieszkanie 7 pokojów w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 7 pokojów
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 689 m²
Ten siedmiopokojowe osiedle znajduje się na 1,285 m kw ziemi doskonałej w Kuta Utara, zbudow…
$1,80M
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Mieszkanie 1 pokój w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Ta 2023-budowana nowoczesna willa kleszczy pola dla mądrych inwestorów polujących prosto do …
$155,000
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ta wybudowana w 2025 roku śródziemnomorska willa uderza w słodkie miejsce pomiędzy inwestycj…
$195,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w samym sercu Changu w pobliżu plaży Berawa!Canggu Secrets to nowoczesny projekt…
$189,000
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DDA Real Estate
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Mieszkanie w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie
Kerobokan, Indonezja
Osiem prywatnych willi basenowych w jednym kompleksie w Umalas, jednej z najbardziej rozwini…
$210,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Ta w pełni zamknięta willa z dwoma sypialniami jest umieszczona na 229 m2 ziemi o powierzchn…
$245,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Ta w pełni zamknięta willa, położona na 286 m kw gruntu w Kuta Utara, zapewnia prywatny, kry…
$300,000
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Willa 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Nowoczesna willa z 2 sypialniami i przestronnym tarasem z widokiem na pola ryżowe (Bali)Casa…
$179,000
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 4 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 231 m²
W ramach kolekcji willi boutique na Różowej Strefie (Pariwisata) tytuł ziemi w Seminyak, ten…
$515,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Ta w pełni zamknięta willa z dwoma sypialniami jest umieszczona na 229 m2 ziemi o powierzchn…
$245,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Na 312 mkw ziemi z 197 mkw budowa wykończona do współczesnego standardu, ta w pełni zamknięt…
$260,000
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Mieszkanie w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie
Kerobokan, Indonezja
Butik 11- willa nieruchomości zbudowany wokół prywatnego spa, wspólny basen biodrowy i w peł…
$205,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 4 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 231 m²
W ramach kolekcji willi boutique na Różowej Strefie (Pariwisata) tytuł ziemi w Seminyak, ten…
$515,000
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