  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Gianyar
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Gianyar, Indonezja

Ubud District
53
Ubud
52
16 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Sayan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Sayan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Oszałamiający Leasehold 1- Apartament w Ubud - Bezpieczna Oaza Komfort, Wygody i Natural Bea…
$150,000
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Exclusive Ubud Retreat: W pełni umeblowane 1- Apartament z możliwością inwestycjiCena za 890…
$89,000
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Posiadamy nowoczesne, w pełni umeblowane mieszkanie w samym sercu Ubud, centrum kultury Bali…
$119,000
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Ten pięknie zaprojektowany dwupiętrowy apartament, położony w bujnym spokoju Ubud, oferuje h…
$170,000
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 4
Podnieść swój styl życia z nowoczesnym Bali 1-Bed Apartament przeznaczony dla spokoju, wygod…
$83,900
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 3
Boutique Studio 1-Bed Apartment Living in the Heart of Bali - Leasehold Opportunity with Uni…
$115,540
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Ten dobrze zaprojektowany apartament studyjny, położony w jednym z najbardziej spokojnych za…
$99,000
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Ten uroczy apartament studyjny, położony w spokojnym i kulturalnym sercu Ubudu, oferuje idea…
$77,300
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Położony w bujnej zieleni Tegalalang, Ubud, to w pełni umeblowane 1-sypialnia, 1-łazienka ap…
$104,000
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 3
Urocze 1-Bed Apartment w Ubud z lush zieleni i spokojne widoki - Perfect for Investment or P…
$115,000
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 6
Nieruchomości na Bali Przedefiniowane: Bespoke 2-Sypialnia Penthouse Oferowanie Serenity, Zr…
$400,000
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Ten stylowy apartament, położony w spokojnym i kulturalnym sercu Ubud, oferuje bezproblemową…
$230,000
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Położony w spokojnym kompleksie apartamentowym otoczony przez naturalne piękno obszaru Tegal…
$184,800
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 6
A First-of-Its-Kind Eco- Friendly 1Bed - Studio Apartment in Ubud - Inwestowanie w przyszłoś…
$118,000
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe meetings Zrównoważony rozwój: Własny nowoczesny Leasehold 1-Bed Eco- Friendly Apar…
$159,000
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 4
Rzadkie inwestycje na rynku nieruchomości Thriving Bali - Elegancki 1-Łóżko Loft- Styl życia…
$137,700
Zostaw prośbę


Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English

