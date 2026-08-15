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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Trikala Regional Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Trikala Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Trikala Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 80 m kw. w centralnej Grecji. Dom składa się z 2 sypialni, salo…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Trikala Regional Unit, Grecja

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