Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Thira Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Thira Regional Unit, Grecja

Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
12
1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Monolithos, Grecja
Willa 6 pokojów
Monolithos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 150 metrów kwadratowych na Santorini. Parter skła…
$994,875
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Thira Regional Unit.

wille

Parametry nieruchomości w Thira Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się