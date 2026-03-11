Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Asini, Grecja

3 obiekty
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/1
W okolicy Asini, w kluczowym miejscu między Tolo (4 km) i Nafplio (7.4 km), nowoczesny apart…
$209,272
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/1
Nasze biuro wyłącza W pięknej okolicy Asini, w przyjemnym i rozwijającym się środowisku z no…
$226,712
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Iria, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Iria, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Asini, Grecja

