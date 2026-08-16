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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lemnos Regional Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Myrina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Myrina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 80 m kw. na Wyspach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu, jed…
$325,631
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Lemnos Regional Unit, Grecja

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