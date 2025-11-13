Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Laconia Regional Unit, Grecja

Willa 4 pokoi w Municipality of East Mani, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of East Mani, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 178 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu z kuchnią,…
$772,491
Zostaw prośbę
Willa 1 pokój w Municipality of Monemvasia, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Monemvasia, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzeda? kompleks kamiennych domów mieszkalnych: 1 trzypiętrowy 1 dwupiętrowy …
$2,93M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Agia Kyriaki, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agia Kyriaki, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 110 m kw. w Peloponezu. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z ku…
$438,915
Zostaw prośbę
