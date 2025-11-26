Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Amphipolis Municipality
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Amphipolis Municipality, Grecja

3 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Nea Kerdylia, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Kerdylia, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
For Sale: 70 sq.m. Detached House with Panoramic Sea & Mountain View – Kerdylia In a m…
$300,420
Agencja
Willa 3 pokoi w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
Amphipolis Municipality, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury Maisonette with Private Pool and Unobstructed Sea View – Just 180m from the Coast …
$346,639
Willa 3 pokoi w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
Amphipolis Municipality, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury Residence with Private Pool and Sea View – Only 180m from the Coast For sale: a…
$300,420
