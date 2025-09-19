Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Aetolia-Acarnania Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na góry

Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Aetolia Acarnania Regional Unit, Grecja

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Agrinio, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Agrinio, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 190 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z jednego magaz…
$409,654
