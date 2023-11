Gruziya Batumi Kompleks Kub

Batumi, Gruzja

od €321,945

130–151 m² 2

Poddaj się: 2025

Wyndham Grand Riviera to luksusowy kompleks kamienic i willi w ekologicznie czystej dzielnicy Batumi w stanie Georgia. Kompleks jest idealnym wyborem na rodzinne wakacje lub opłacalne czynsze, będąc częścią Wyndham Grand Aqua, obu pierwszych kompleksowych kompleksów w Gruzji! Wyndham Grand Riviera znajduje się w samym sercu regionu turystycznego, w odległości krótkiego spaceru od plaży i głównych atrakcji miasta. Hotel oferuje panoramiczne widoki na miasto i morze. Kompleks otoczony jest zielenią i ma własne terytorium z parkingiem. Markowe rezydencje są popularnym trendem na rynku nieruchomości na wynajem, ponieważ są powiązane ze znanymi międzynarodowymi markami hotelowymi i oferują wysokie standardy jakości i usług. Czynniki te przyczyniają się do atrakcyjności Wyndham Grand Aqua i zwiększają obłożenie, co sprawia, że inwestycja w ten projekt jest jeszcze bardziej obiecująca! Wyndham Grand Riviera to doskonały wybór na wygodne i luksusowe wakacje lub opłacalną inwestycję na wynajem.