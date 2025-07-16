Mieszkanie w nowym budynku Moma Liv

CHUGURETI - Old Tbilisi
Chugureti to jedna z najbardziej historycznych dzielnic Tbilisi, znana z XIX-wiecznych niemieckich osad i bogatego dziedzictwa kulturowego. David Aghmashenebeli Aleja wraz z licznymi przestrzeniami sztuki, galeriami i miejscami twórczymi określa charakter obszaru. Tutaj historia łączy się naturalnie ze współczesnym życiem miejskim, tworząc charakterystyczne i żywe środowisko.
Koncepcja architektoniczna
Projekt oferuje nowoczesny projekt architektoniczny w połączeniu z materiałami wysokiej jakości, tworząc silną i wyrazistą tożsamość miejską. Każdy element jest starannie rozważany, aby podkreślić styl i prestiż tej rezydencji w stylu klubowym w sercu Tbilisi. Interior Standards Apartments dostarczane są zgodnie z międzynarodowymi standardami premium, zapewniając wyjątkową jakość i estetykę w każdym szczególe. Dostępna jest także pełna usługa wykończeniowa pod klucz, oferująca kompletne, gotowe do użycia rozwiązanie z komfortem i elegancją.
Korzyści i infrastruktura
Basen Pool- Prywatny basen wyposażony w system oczyszczania wody premium.
Fitness & SPA Kompleks wellness wyłącznie dla mieszkańców.
Współpracująca przestrzeń kosmiczna Komfortowa i funkcjonalna przestrzeń robocza wewnątrz rezydencji.
Parking Przestronny parking z dodatkowymi opcjami przechowywania.
Dziedziniec 1000 m ² dziedziniec krajobrazowy przeznaczony do komfortowego życia rodzinnego.
Concierge Service - Profesjonalne usługi concierge dla wygody i bezpieczeństwa mieszkańców.
Rodzaje apartamentów i ceny
Cena początkowa Od 2,920 dolarów za m2
2- Pokój Apartamenty 53.7 - 100,7 m ² Od $175,599 Od $3,020 na m ²
3- Pokój Apartamenty 91.2 - 164.4 m ² Od 321,024 dolarów Od 3,120 dolarów za m2
4- Pokój Apartamenty 220,2 m ² Od $642,984 Od $2,920 na m ²
Data zakończenia I połowa 2026 r.