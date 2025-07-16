Mieszkanie w nowym budynku Moma Liv

CHUGURETI - Old Tbilisi

Przegląd lokalizacji

Chugureti to jedna z najbardziej historycznych dzielnic Tbilisi, znana z XIX-wiecznych niemieckich osad i bogatego dziedzictwa kulturowego. David Aghmashenebeli Aleja wraz z licznymi przestrzeniami sztuki, galeriami i miejscami twórczymi określa charakter obszaru. Tutaj historia łączy się naturalnie ze współczesnym życiem miejskim, tworząc charakterystyczne i żywe środowisko.

Koncepcja architektoniczna

Projekt oferuje nowoczesny projekt architektoniczny w połączeniu z materiałami wysokiej jakości, tworząc silną i wyrazistą tożsamość miejską. Każdy element jest starannie rozważany, aby podkreślić styl i prestiż tej rezydencji w stylu klubowym w sercu Tbilisi. Interior Standards Apartments dostarczane są zgodnie z międzynarodowymi standardami premium, zapewniając wyjątkową jakość i estetykę w każdym szczególe. Dostępna jest także pełna usługa wykończeniowa pod klucz, oferująca kompletne, gotowe do użycia rozwiązanie z komfortem i elegancją. Uzasadnienie

Korzyści i infrastruktura

Basen Pool- Prywatny basen wyposażony w system oczyszczania wody premium.

Fitness & SPA Kompleks wellness wyłącznie dla mieszkańców.

Współpracująca przestrzeń kosmiczna Komfortowa i funkcjonalna przestrzeń robocza wewnątrz rezydencji.

Parking Przestronny parking z dodatkowymi opcjami przechowywania.

Dziedziniec 1000 m ² dziedziniec krajobrazowy przeznaczony do komfortowego życia rodzinnego.

Concierge Service - Profesjonalne usługi concierge dla wygody i bezpieczeństwa mieszkańców. Uzasadnienie

Rodzaje apartamentów i ceny

Cena początkowa Od 2,920 dolarów za m2

2- Pokój Apartamenty 53.7 - 100,7 m ² Od $175,599 Od $3,020 na m ²

3- Pokój Apartamenty 91.2 - 164.4 m ² Od 321,024 dolarów Od 3,120 dolarów za m2

4- Pokój Apartamenty 220,2 m ² Od $642,984 Od $2,920 na m ²

Data zakończenia I połowa 2026 r.