  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Kobuleti Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Kobuleti Municipality, Gruzja

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/4
Unique accommodation for the whole family will give you unforgettable memories. Five-star co…
$650
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/2
Przytulny dwupiętrowy domek w Kobuleti, zaledwie kilka minut spacerem od morza. Przestronne …
$550
za miesiąc
