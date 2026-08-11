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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ile de France, Francja

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Meaux
31
Paryż
18
Cergy
13
Pontoise
13
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85 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Paryż, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Paryż, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Prestiżowe apartamenty - Golden Triangle, ParyżRzadka i poufna ofertaW sercu legendarnego pa…
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Mieszkanie 2 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
✨ Nowoczesny apartament w Paryżu - komfort i funkcjonalność w jednej przestrzeni💶 Cena: 4790…
$556,646
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Dom 30 pokojów w Chemin de Bluche, Francja
Dom 30 pokojów
Chemin de Bluche, Francja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 7 000 m²
Zamek Millemont jest arcydziełem historii Francji 45 minut od Paryża. ✨Odkryj jeden z najbar…
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LDV InvestLDV Invest
Zamek 25 pokojów w Route Forestiere dOrleans, Francja
Zamek 25 pokojów
Route Forestiere dOrleans, Francja
Pokoje 25
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 600 m²
Rzadkie! Zamek 65 km od Paryża w wyjątkowym stanieMajestatyczny zamek o powierzchni 1200 m2,…
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Mieszkanie 3 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Paryż, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wyjątkowy apartament z panoramicznym widokiem na Sekwany i Wieży EifflaW jednym z najbardzie…
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Willa w Paryż, Francja
Willa
Paryż, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Paris XVI - Villa MontmorenceWyjątkowy atut w najbardziej strzeżonej i prestiżowej dzielnicy…
$32,96M
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Mieszkanie 4 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Paryż, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Adres Ultrapremium - 16 okręg ParyżaLa Muette • OCDE • TrocadéroW jednym z najbardziej prest…
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Rezydencja 12 pokojów w Wersal, Francja
Rezydencja 12 pokojów
Wersal, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wyjątkowa willa znajduje się w prestiżowym mieście (78430), zaledwie 20 minut od, na malo…
$2,10M
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Zamek 27 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 27 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 27
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 2 000 m²
Zamek epoki Ludwika XV w idealnym stanie - tylko 45 km od ParyżaZaledwie 50 km na południowy…
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Rezydencja 25 pokojów w Paryż, Francja
Rezydencja 25 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 25
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 900 m²
Prawdziwe arcydzieło epoki Belle Epoque, tej wspaniałej rezydencji, ukrytej w zielonych alej…
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Mieszkanie 4 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
🏙️ Elegancki apartament z widokiem na park w samym sercu Paryża💶 Koszt: 1,130,000 €📐 Powierz…
$1,31M
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Mieszkanie 3 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 3
Apartament w Paryżu z postacią starego miasta19th arrondissement between 124; Canal de l 'Ou…
$697,086
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Dom w Place du Trocadero, Francja
Dom
Place du Trocadero, Francja
Powierzchnia 4 901 m²
Liczba kondygnacji 6
Nieruchomość Premium - Paryż, 16 okręg (dystrykt Muett / Trocadero)1. Streszczenie (streszcz…
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Mieszkanie 2 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/6
17 okręg Paryża - Wagram / Pereire - Paryż u twych stópRzadka oferta na rynku!Eleganckie w p…
$493,262
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Mieszkanie 3 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Mieszka w Paryżu 16 - prestiż i komfort każdego dnia 🇫🇷📍 Okręg paryski 16 (Auteuil)🏡 3 pokoj…
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Zamek 14 pokojów w Les Ulis, Francja
Zamek 14 pokojów
Les Ulis, Francja
Pokoje 14
Liczba kondygnacji 3
Zamek Śpiącej Królewny patrzy w lustro.Być może jeden z najbardziej imponujących i romantycz…
$15,07M
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Mieszkanie 1 pokój w Paryż, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Paryż, Francja
Pokoje 1
Powierzchnia 19 m²
Apartament inwestycyjny pod Airbnb - Pantin (w pobliżu Paryża i metra)Cena: 140 000 €Położen…
$164,035
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Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 23 m²
Opis menadżera. Spółka zależna jest obecna na prywatnym rynku mieszkaniowym dla studentów od…
$106,082
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Mieszkanie 2 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
$194,620
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Mieszkanie 4 pokoi w Bry sur Marne, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bry sur Marne, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy przytulny kompleks mieszkaniowy w Brie-sur-Marne, Ile-de-France, Francja Rezydencja je…
$621,857
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Mieszkanie 4 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 99 m²
Piętro 4
Apartments
$394,082
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Zamek 9 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 9 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 9
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Zamek z początku XIX. Wiek z podgrzewanym basenem, 80 km od Paryża. 9 pokoi, w tym 5 sypialn…
$2,23M
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Mieszkanie 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Mieszkanie 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
W samym sercu uniwersyteckiej dzielnicy La Bastide, studencka przestrzeń mieszkalna jest zal…
$81,682
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Mieszkanie 1 pokój w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 1 pokój
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1
$159,763
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Mieszkanie 2 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2
$214,954
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Mieszkanie 3 pokoi w Neuilly sur Seine, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Neuilly sur Seine, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartments in a prestigious residential complex, Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, France T…
$1,23M
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Mieszkanie 2 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2
Apartments
$185,906
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Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 1
Opis menadżera. Spółka zależna jest obecna na prywatnym rynku mieszkaniowym dla studentów od…
$88,770
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Mieszkanie 2 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3
Apartments
$192,683
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Mieszkanie 2 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1
$158,795
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Typy nieruchomości w Ile de France.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Ile de France, Francja

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