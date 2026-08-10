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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Paryż, Francja

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18 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Paryż, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wyjątkowy apartament z panoramicznym widokiem na Sekwany i Wieży EifflaW jednym z najbardzie…
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Willa w Paryż, Francja
Willa
Paryż, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Paris XVI - Villa MontmorenceWyjątkowy atut w najbardziej strzeżonej i prestiżowej dzielnicy…
$32,96M
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Zamek 27 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 27 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 27
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 2 000 m²
Zamek epoki Ludwika XV w idealnym stanie - tylko 45 km od ParyżaZaledwie 50 km na południowy…
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Paryż, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Paryż, Francja
Pokoje 1
Powierzchnia 19 m²
Apartament inwestycyjny pod Airbnb - Pantin (w pobliżu Paryża i metra)Cena: 140 000 €Położen…
$164,035
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Mieszkanie 2 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/6
17 okręg Paryża - Wagram / Pereire - Paryż u twych stópRzadka oferta na rynku!Eleganckie w p…
$493,262
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Dom w Place du Trocadero, Francja
Dom
Place du Trocadero, Francja
Powierzchnia 4 901 m²
Liczba kondygnacji 6
Nieruchomość Premium - Paryż, 16 okręg (dystrykt Muett / Trocadero)1. Streszczenie (streszcz…
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Mieszkanie 4 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
🏙️ Elegancki apartament z widokiem na park w samym sercu Paryża💶 Koszt: 1,130,000 €📐 Powierz…
$1,31M
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Mieszkanie 2 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
✨ Nowoczesny apartament w Paryżu - komfort i funkcjonalność w jednej przestrzeni💶 Cena: 4790…
$556,646
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Mieszkanie 3 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Mieszka w Paryżu 16 - prestiż i komfort każdego dnia 🇫🇷📍 Okręg paryski 16 (Auteuil)🏡 3 pokoj…
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Mieszkanie 4 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Paryż, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Adres Ultrapremium - 16 okręg ParyżaLa Muette • OCDE • TrocadéroW jednym z najbardziej prest…
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Rezydencja 25 pokojów w Paryż, Francja
Rezydencja 25 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 25
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 900 m²
Prawdziwe arcydzieło epoki Belle Epoque, tej wspaniałej rezydencji, ukrytej w zielonych alej…
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Mieszkanie 5 pokojów w Paryż, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Paryż, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Prestiżowe apartamenty - Golden Triangle, ParyżRzadka i poufna ofertaW sercu legendarnego pa…
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Mieszkanie 3 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 3
Apartament w Paryżu z postacią starego miasta19th arrondissement between 124; Canal de l 'Ou…
$697,086
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Zamek 30 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 30 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 000 m²
Zamek RambuyeZamek 30 pokoje 10 sypialnie 1000 m2Zamek ten, położony zaledwie pięćdziesiąt k…
$16,60M
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Zamek 7 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 7 pokojów
Paryż, Francja
Sypialnie 7
Powierzchnia 350 m²
Zamek otoczony jest piękną scenerią, pięknymi ogrodami i lasami. Zamek ma 12 pokoi, z któryc…
$2,60M
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Zamek 5 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 5 pokojów
Paryż, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 3
Elegancka posiadłość w pobliżu Paryża (45 min). 20 minut do międzynarodowego lotniska Charle…
$3,95M
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Kawalerka 1 pokój w Rue Cino Del Duca, Francja
Kawalerka 1 pokój
Rue Cino Del Duca, Francja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Zobacz studio w 17. okręgu Port Mayo, Louise Michel i Port de Champerre.Oszałamiający widok …
$395,050
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Zamek 9 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 9 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 9
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Zamek z początku XIX. Wiek z podgrzewanym basenem, 80 km od Paryża. 9 pokoi, w tym 5 sypialn…
$2,23M
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Parametry nieruchomości w Paryż, Francja

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