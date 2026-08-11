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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Creteil, Francja

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mieszkania
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3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Creteil, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Creteil, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowy kompleks mieszkaniowy obok parku w Creteil, Ile-de-France, FrancjaNowoczesny kompleks m…
$262,464
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Mieszkanie 2 pokoi w La Queue en Brie, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Queue en Brie, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy kompleks mieszkaniowy w La Queue-en-Brie, Ile-de-France, Francja Kompleks oferuje nowo…
$252,789
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Mieszkanie 3 pokoi w Alfortville, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Alfortville, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowy kompleks mieszkaniowy 50 m od rzeki Marny, Alfortville, Ile-de-France, Francja Mały ko…
$447,322
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Parametry nieruchomości w Creteil, Francja

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z Taras
Tanie
Luksusowe
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