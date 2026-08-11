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Mieszkania na sprzedaż w Ile de France, Francja

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68 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Paryż, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Paryż, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Prestiżowe apartamenty - Golden Triangle, ParyżRzadka i poufna ofertaW sercu legendarnego pa…
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Mieszkanie 2 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
✨ Nowoczesny apartament w Paryżu - komfort i funkcjonalność w jednej przestrzeni💶 Cena: 4790…
$556,646
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Mieszkanie 3 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Paryż, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wyjątkowy apartament z panoramicznym widokiem na Sekwany i Wieży EifflaW jednym z najbardzie…
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Mieszkanie 4 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Paryż, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Adres Ultrapremium - 16 okręg ParyżaLa Muette • OCDE • TrocadéroW jednym z najbardziej prest…
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Mieszkanie 4 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
🏙️ Elegancki apartament z widokiem na park w samym sercu Paryża💶 Koszt: 1,130,000 €📐 Powierz…
$1,31M
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Mieszkanie 3 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 3
Apartament w Paryżu z postacią starego miasta19th arrondissement between 124; Canal de l 'Ou…
$697,086
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Mieszkanie 2 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/6
17 okręg Paryża - Wagram / Pereire - Paryż u twych stópRzadka oferta na rynku!Eleganckie w p…
$493,262
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Mieszkanie 3 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Mieszka w Paryżu 16 - prestiż i komfort każdego dnia 🇫🇷📍 Okręg paryski 16 (Auteuil)🏡 3 pokoj…
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Mieszkanie 1 pokój w Paryż, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Paryż, Francja
Pokoje 1
Powierzchnia 19 m²
Apartament inwestycyjny pod Airbnb - Pantin (w pobliżu Paryża i metra)Cena: 140 000 €Położen…
$164,035
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Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 23 m²
Opis menadżera. Spółka zależna jest obecna na prywatnym rynku mieszkaniowym dla studentów od…
$106,082
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Mieszkanie 2 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
$194,620
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Mieszkanie 4 pokoi w Bry sur Marne, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bry sur Marne, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy przytulny kompleks mieszkaniowy w Brie-sur-Marne, Ile-de-France, Francja Rezydencja je…
$621,857
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Mieszkanie 4 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 99 m²
Piętro 4
Apartments
$394,082
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Mieszkanie 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Mieszkanie 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
W samym sercu uniwersyteckiej dzielnicy La Bastide, studencka przestrzeń mieszkalna jest zal…
$81,682
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Mieszkanie 1 pokój w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 1 pokój
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1
$159,763
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Mieszkanie 2 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2
$214,954
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Mieszkanie 3 pokoi w Neuilly sur Seine, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Neuilly sur Seine, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartments in a prestigious residential complex, Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, France T…
$1,23M
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Mieszkanie 2 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2
Apartments
$185,906
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Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 1
Opis menadżera. Spółka zależna jest obecna na prywatnym rynku mieszkaniowym dla studentów od…
$88,770
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Mieszkanie 2 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3
Apartments
$192,683
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Mieszkanie 2 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1
$158,795
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Mieszkanie 3 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3
$237,224
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Mieszkanie 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Mieszkanie 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
W samym sercu uniwersyteckiej dzielnicy La Bastide, studencka przestrzeń mieszkalna jest zal…
$86,795
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Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 22 m²
Piętro 3
Opis menadżera. Spółka zależna jest obecna na prywatnym rynku mieszkaniowym dla studentów od…
$96,439
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Mieszkanie 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Mieszkanie 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
W samym sercu uniwersyteckiej dzielnicy La Bastide, studencka przestrzeń mieszkalna jest zal…
$79,475
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Mieszkanie 2 pokoi w Le Plessis Robinson, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Plessis Robinson, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 7
Nowy ekskluzywny kompleks mieszkaniowy w Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, FrancjaKompleks…
$378,663
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Mieszkanie 1 pokój w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 1 pokój
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 3
$154,921
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Mieszkanie 2 pokoi w Rueil Malmaison, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Rueil Malmaison, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 7
Nowy kompleks mieszkaniowy obok parku w Rueil-Malmaison, Ile-de-France, Francja Kompleks of…
$354,737
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Mieszkanie 3 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
$264,335
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Mieszkanie 2 pokoi w 30 Distillerie dIsle de France, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
30 Distillerie dIsle de France, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 4
$176,224
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Typy nieruchomości w Ile de France.

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Ile de France, Francja

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