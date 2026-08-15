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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Arrondissement of Nanterre, Francja

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mieszkania
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5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w 24, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
24, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/6
Arboréal Rue Jules Massenet, RUEIL- MALMAISON (92500) FRANCJA4 dostępne partie2 do 3 pokoiod…
$463,572
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Mieszkanie 2 pokoi w Rueil Malmaison, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Rueil Malmaison, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 7
Nowy kompleks mieszkaniowy obok parku w Rueil-Malmaison, Ile-de-France, Francja Kompleks of…
$354,737
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Mieszkanie 3 pokoi w Neuilly sur Seine, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Neuilly sur Seine, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartments in a prestigious residential complex, Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, France T…
$1,23M
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 4 pokoi w Puteaux, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Puteaux, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowy kompleks mieszkalny w Puteaux, FrancjaKompleks mieszkalny wewnątrz i na zewnątrz wykona…
$809,341
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Mieszkanie 3 pokoi w Garches, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Garches, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowy kompleks mieszkaniowy w centrum Garches, Ile-de-France, FrancjaKompleks mieszkaniowy, o…
$591,922
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Parametry nieruchomości w Arrondissement of Nanterre, Francja

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