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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Samana, Dominikana

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Las Terrenas
106
109 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Premium Premium
Willa 5 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 037 m²
🌴 Oszałamiająca willa Karaibów Just 150m od plaży - Cosón, Las TerrenasCena: 950 000 USDW pe…
$950,000
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Willa 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Premium Premium
Willa 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
⛳ Współczesny Golf Course Villa z podgrzewanym basenem - Playa Ballenas, Las TerrenasCena: 7…
$750,000
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Willa 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Premium Premium
Willa 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 955 m²
⛳ Luksusowa willa Golf- Front z podgrzewanym basenem i autonomią słoneczną - Playa Ballenas,…
$860,000
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
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Willa 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 588 m²
Liczba kondygnacji 2
🌊 Brand- Nowa willa z widokiem na Ocean Panoramiczny - Hoyo Cacao, Las TerrenasOdkryj tę wsp…
$650,000
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Willa w Las Terrenas, Dominikana
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Willa
Las Terrenas, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
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Mieszkanie 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
🌴 Elegant Top Floor Apartment with Sea View - Playa Popy, Las TerrenasLocated in one of the …
$265,000
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Dom 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Dom 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
🌴 Urocza willa z potencjałem ekspansji - Las Terrenas Village CentreCena: 300,000 USDOdkryj …
$300,000
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Willa w Las Terrenas, Dominikana
Willa
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 225 m²
Welcome to our exclusive villas in Las Terrenas with breathtaking ocean views. These luxurio…
$530,000
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Willa 5 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Willa 5 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
🌊 Współczesny Sea- Widok luksusowa willa z basenem nieskończoności - VIP Residence, Las Terr…
$1,80M
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Mieszkanie 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 204 m²
🌊 Luksusowy apartament w ekskluzywnej rezydencji - Playa Ballenas, Las TerrenasCena: 195000 …
$195,000
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Willa w Las Terrenas, Dominikana
Willa
Las Terrenas, Dominikana
Doświadcz ostatecznego luksusu mieszkającego w tej oszałamiającej 6 sypialni, 6.5 łazienka w…
$9,80M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 6 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Dom 6 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
🌊 Dwie wille z widokiem na morze z basenem - Cosón, Las TerrenasCena: 475 000 USDOdkryj pięk…
$475,000
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Dom 6 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Dom 6 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 2 553 m²
🌊 Ultra- Luxury Contemporary Ocean- View Villa - Nieruchomości prywatne w Portillo, Las Terr…
$3,29M
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Willa 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Willa 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
🌴 Urocza willa w pobliżu plaży z basenem i niezależne Wypożyczalnia - Las TerrenasCena: 150.…
$150,000
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Willa 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Willa 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
🌴 Fully Renovated Villa – Only 100m from Playa Bonita Beach – Las Terrenas Price: USD 245…
$245,000
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Mieszkanie w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie
Las Terrenas, Dominikana
Połączenie luksusu i ekologii, Ten rozwój plaży stawia skarby środowiska lokalnego u stóp sw…
$1,30M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Dom 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 530 m²
🌴 Współczesna willa z prywatnym basenem i bungalowem - Playa Ballenas, Las TerrenasCena: 595…
$595,000
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Dom 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Dom 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
🌴 Villa Blisko plaży - 150m od Playa Ballenas - Las TerrenasCena: 330 000 USDDoskonały Renta…
$330,000
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Willa w Las Terrenas, Dominikana
Willa
Las Terrenas, Dominikana
Doświadcz ostatecznego luksusu mieszkającego w tej oszałamiającej willi z 5 sypialniami w La…
$3,30M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 6 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Willa 6 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
🌴 Brand-New Luxury Villa with 10x4m Pool – Playa Bonita, Las Terrenas Price: USD 450,000 …
$450,000
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Dom 10 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Dom 10 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
🌊 Wyjątkowa luksusowa willa z widokiem na Ocean Panoramiczny 180 ° - Playa Ballenas, Las Ter…
$1,50M
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Dom 6 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Dom 6 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
🌴 5-Sypialnia Villa z basenem słonym - 300m od plaży - Playa Popy, Las TerrenasCena: 660 000…
$660,000
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Willa w Las Terrenas, Dominikana
Willa
Las Terrenas, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Under Construction | Estillero Beach, Las Terrenas, Dominican Republic AMARSE is an exclusi…
$339,000
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Mieszkanie w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie
Las Terrenas, Dominikana
Połączenie luksusu i ekologii, Ten rozwój plaży stawia skarby środowiska lokalnego u stóp sw…
$950,000
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 204 m²
🌊 Luksusowy apartament w ekskluzywnej rezydencji - Playa Ballenas, Las TerrenasOdkryj ten os…
$195,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
🌊 Beachside 3 - Apartament w sypialni - tylko 80 m od plaży - Playa Popy, Las TerrenasCena: …
$260,000
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Willa w Las Terrenas, Dominikana
Willa
Las Terrenas, Dominikana
Doświadcz ostatecznego luksusu mieszkającego w Las Terrenas, Dominikana. Ta olśniewająca wil…
$6,90M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Willa 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Willa 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
🌴 Twoje tropikalne schronienie w Playa BonitaZaledwie kilka minut spacerem od Playa Bonita, …
$245,000
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Dom 7 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Dom 7 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 390 m²
🌴 Domaine Tropical d 'Exception 80 m od Playa Cosón - Villa Director & 4 Independent Bungalo…
$1,35M
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Willa w Las Terrenas, Dominikana
Willa
Las Terrenas, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
🌴 Brand- New Luxury Villa - tylko 200 m od Playa Ballenas Beach - Las TerrenasCena: 700 000 …
$700,000
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Typy nieruchomości w Samana.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Samana, Dominikana

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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