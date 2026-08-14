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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w San Pedro de Macoris, Dominikana

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mieszkania
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8 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Guayacanes, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Guayacanes, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Aquamarine to ekskluzywna, markowa rezydencja nad morzem w Juan Dolio, stworzona przez Noval…
$369,000
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Mieszkanie w Guayacanes, Dominikana
Mieszkanie
Guayacanes, Dominikana
$375,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Ramon Santana, Dominikana
Mieszkanie
Ramon Santana, Dominikana
$255,000
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Willa w Ramon Santana, Dominikana
Willa
Ramon Santana, Dominikana
$995,000
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 1 pokój w San Pedro de Macoris, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
San Pedro de Macoris, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Majestic tower of 27 levels of apartments and penthouses located on the first line of the be…
$311,550
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Dom w Batey El Soco, Dominikana
Dom
Batey El Soco, Dominikana
Doświadczyć ostatecznego luksusu życia w La Romana, Dominikana. Ten wspaniały nowy dom budow…
$670,000
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 1 pokój w Guayacanes, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Guayacanes, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
OONA Juan DolioMore than a residential development, OONA is a lifestyle experience crafted f…
$286,600
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Mieszkanie w Guayacanes, Dominikana
Mieszkanie
Guayacanes, Dominikana
Luksusowy front plażowy, jeden pokój, każdy apartament posiada salon / jadalnia, sypialnia z…
$350,000
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parametry nieruchomości w San Pedro de Macoris, Dominikana

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