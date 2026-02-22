Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Dominikana
  3. Mieszkania
  4. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Dominikana

2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
🌊 Elegant Luxury Duplex - 200 m od plaży - Playa Bonita / Ballenas, Las TerrenasCena: 340 00…
$340,000
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
🌊 Beachfront Appart- Hotel z widokiem na morze - Playa Ballenas, Las TerrenasCena: 160.000 U…
$160,000
