Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Dominikana
  3. Higuey
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Higuey, Dominikana

;
Punta Cana
90
Friusa
16
Bavaro
10
Veron
6
159 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Bavaro, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
El proyecto llega como una oportunidad única para marcar un antes y un después en uno de los…
$202 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Higuey, Dominikana
Mieszkanie
Higuey, Dominikana
$1,30M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Friusa, Dominikana
Dom
Friusa, Dominikana
Niesamowity niedrogi dom z trzema sypialniami w centrum Punta Cana, 10 minut od plaży, w 8 m…
$249 900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
The project consists of a residential development composed of 1 and 2 bedroom apartment buil…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Projekt Przegląd: Prywatny projekt willi w Punta Cana z 3 i 4 sypialniami z 3,5 łazienką.Szc…
$364 510
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238 350
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 840 m²
Ułatwienia: 5 Sypialnie5 łazienki1 / 2 połowa łazienkiTarasWejścieZimna kuchniaGorąca kuchni…
$1 000 000
Zostaw prośbę
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
This project is a new concept of real estate development of villas in Vista Cana, consisting…
$270 000
Zostaw prośbę
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 655 m²
Villa caoba is designed for those who value both sophistication and functionality in a prime…
$1,38M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Bavaro, Dominikana
Dom 3 pokoi
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
This project offers 24 elegantly designed villas, combining modern style with functional liv…
$265 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Palm View is a complex of apartments with hotel services and exclusive amenities which inclu…
$164 600
Zostaw prośbę
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Enjoy living in an exclusive and privileged environment, where nature appears as the protago…
$1,50M
Zostaw prośbę
Willa w Bavaro, Dominikana
Willa
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 279 m²
Minutes away from Macao Beach you will find this uniqueproject in its style, composed of 25 …
$430 000
Zostaw prośbę
Willa w Uvero Alto, Dominikana
Willa
Uvero Alto, Dominikana
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$7,50M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Friusa, Dominikana
Dom
Friusa, Dominikana
Piękny dom 4 sypialnie z wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego i luksusowego życia w …
$675 000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Friusa, Dominikana
Dom
Friusa, Dominikana
$169 900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Powierzchnia 127 m²
Urban complex located 15 minutes from Punta Cana International Airport in the Dominican Repu…
$210 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bavaro, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233 025
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
It is a tourist residential complex strategically located between Avenidas Estados Unidos an…
$127 000
Zostaw prośbę
Dom w Bavaro, Dominikana
Dom
Bavaro, Dominikana
Majestic 7 sypialna willa na Cocotal pole golfowe w Punta Cana, z dostępem do prywatnej plaż…
$2,30M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Friusa, Dominikana
Dom
Friusa, Dominikana
Amazing przystępne trzy sypialnie dom w samym sercu Punta Cana, 10 minut do plaży, 8 minut d…
$250 000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
An innovative residential project designed for those seeking tranquility and relaxation by t…
$590 000
Zostaw prośbę
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 815 m²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10M
Zostaw prośbę
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 521 m²
Luxury Living in Punta Cana Village West We are pleased to introduce this amazing villa, wit…
$1,15M
Zostaw prośbę
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
SALES DETAILS – PINO 16, PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innova…
$1,05M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Welcome to the White Sands project, an exclusive 1 bedroom +studio apartment community that …
$137 500
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bavaro, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Intimate and natural An innovative concept ideal for investment, which integrates your life …
$340 000
Zostaw prośbę
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 590 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Mara 25, Punta CanaMara 25 to nowoczesna luksusowa willa w Pun…
$1,25M
Zostaw prośbę
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Modern Luxury Villa – Punta Cana West Village This stunning contemporary villa offers a uni…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Inwestycja w nieruchomości Punta Cana stanowi jedną z najtrudniejszych możliwości na Karaiba…
$50 000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nest Invest global
Języki komunikacji
English
Telegram Napisz w Telegram

Typy nieruchomości w Higuey.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Higuey, Dominikana

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się