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Restauracje na sprzedaż w Dominikana

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1 obiekt total found
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre w Las Terrenas, Dominikana
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 100 m²
Cena: 130 000 USDMiesięczny czynsz: 800 USDFantastyczna okazja, aby nabyć dobrze ugruntowany…
$130,000
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