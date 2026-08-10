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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Maria Trinidad Sanchez, Dominikana

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Cabrera
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6 obiektów total found
Willa w Cabrera, Dominikana
Willa
Cabrera, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 220 m²
Villa Cristalina + Casa Contemplation7 La Catalina, Calle Vieja, Cabrera 33000María Trinidad…
$1,12M
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Willa w Cabrera, Dominikana
Willa
Cabrera, Dominikana
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 000 m²
Experience the splendor of a sprawling 2,000 sqm haven where luxury seamlessly merges with p…
$10,00M
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Willa w Rio San Juan, Dominikana
Willa
Rio San Juan, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
This huge mansion is built on a mountaintop with the mostbreathtaking views you can imagine,…
$550,000
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Cabrera, Dominikana
Willa
Cabrera, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Villa Cristalina – Casa Contemplation7 La Catalina, Calle Vieja, Cabrera 33000María Trinidad…
$570,000
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Willa w Cabrera, Dominikana
Willa
Cabrera, Dominikana
Powierzchnia 241 m²
Exclusive Villas & Ocean View Lots in Cabrera, Dominican Republic Coco Bay Luxury Residences…
$67,242
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Willa w Cabrera, Dominikana
Willa
Cabrera, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 543 m²
Casa ContemplationLa Catalina, Cabrera 33000María Trinidad Sánchez, Dominican Republic Set w…
$550,000
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Typy nieruchomości w Maria Trinidad Sanchez.

domy

Parametry nieruchomości w Maria Trinidad Sanchez, Dominikana

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