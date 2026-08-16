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Penthouse na Sprzedaż w Dominikana

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3 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Penthouse 5 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 450 m²
🌊 Luksusowy apartament nad morzem z Jacuzzi Rooftop - 50 m od plaży - Las TerrenasCena: 600 …
$600,000
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Penthouse 3 pokoi w Cabarete, Dominikana
Penthouse 3 pokoi
Cabarete, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 45/5
$380,000
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Penthouse 2 pokoi w Cabarete, Dominikana
Penthouse 2 pokoi
Cabarete, Dominikana
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 45/5
$280,000
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