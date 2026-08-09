Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Dominikana
  3. Puerto Plata
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Puerto Plata, Dominikana

;
mieszkania
24
domy
30
54 obiekty total found
Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
$535,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 1 pokój w Sosua, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Sosua, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
An oasis of freedom and adventure in the heart of the tropical nature of Cabarete. It is not…
$212,600
Zostaw prośbę
Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
$470,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
$327,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Cabarete, Dominikana
Willa
Cabarete, Dominikana
Doświadczyć ostatecznego luksusu życia w Cabarete, Puerto Plata, Dominikana. Ta olśniewająca…
$10,90M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Resale Villa for Sale – 2 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$259,000
Zostaw prośbę
Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
$599,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
Villa Harmony to przestronny plan z 3 sypialniami, który oferuje prywatne, oddzielne sypialn…
$439,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 375 m²
Resale Villa for Sale – 4 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$990,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sosua, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Sosua, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
Zostaw prośbę
Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
$799,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Ten uroczy dom rodzinny i wynajem nieruchomości oferuje dobrze zaprojektowany układ z przest…
$450,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Doświadcz ostatecznego luksusu w Sosúa, Puerto Plata, Dominikana. Ten wspaniały 4-sypialnia,…
$5,50M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Residencial Hispaniola is a premier gated villa community located in the heart of Sosúa, Dom…
$235,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Sosua, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Sosua, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Modern and well-designed studio apartments offering a functional layout, comfort, and attrac…
$119,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
3 piętro, 3 sypialnie, 3,5 łazienki, 200 m2 konstrukcji, widok na ocean z balkonu, możliwość…
$515,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 052 m²
This exceptional villa for sale is located within the exclusive and prestigious Sosua Ocean …
$5,50M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Cabarete, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Cabarete, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Every detail of The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte is inspired by the b…
$475,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Cabarete, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Cabarete, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
On a privileged beachfront, oceanfront location along the Cabarete Bay, a new icon of luxury…
$540,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
Wyjątkowy apartament premium, pierwsza linia do oceanu, spektakularne widoki na ocean. Nowy …
$1,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
$278,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Puerto Plata, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Puerto Plata, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Amenities: 1-2 bedrooms 1-2 bathrooms Living room Dining room Kitchen Swimming pool  Gym Two…
$130,050
Zostaw prośbę
Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
$950,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Niesamowita willa na dość dużej partii, z widokiem na ocean, strzeżona społeczność w Sosua, …
$599,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
$549,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
Doświadczyć ostatecznego w luksusie życia w Cabarete, Puerto Plata, Dominikana. Ten wspaniał…
$1,40M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
Ten penthouse z 4 sypialniami oferuje balkon na parterze i dach słoneczny na drugim piętrze.…
$1,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Altamira, Dominikana
Willa
Altamira, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Luxury villa in Cupey , Puerto Plata furnished It is a country house built in wood behind t…
$45,00M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Sosua, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Sosua, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Resale Apartment for Sale – 1 Bedroom | Fully Furnished Well-maintained resale apartment, fu…
$170,000
Zostaw prośbę
Dom w Cabarete, Dominikana
Dom
Cabarete, Dominikana
Doświadczyć ostatecznego w luksusie życia w Cabarete, Puerto Plata, Dominikana. Ta oszałamia…
$500,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parametry nieruchomości w Puerto Plata, Dominikana

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się