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Magazyny na sprzedaż w Split Dalmatia County, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
104
hotele
84
nieruchomości inwestycyjne
5
sklepy
4
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2 obiekty total found
Magazyn 320 m² w Opcina Selca, Chorwacja
Magazyn 320 m²
Opcina Selca, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Brač, Selca - pierwszy rząd od morza - ekskluzywny! Sprzedajemy stację benzynową o pojemnośc…
Cena na zgłoszenie
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Magazyn 1 800 m² w Dugopolje, Chorwacja
Magazyn 1 800 m²
Dugopolje, Chorwacja
Pokoje 8
Powierzchnia 1 800 m²
Dugopolje, commercial building with a total usable area of ​​1800 m2. It can be used as a w…
$4,04M
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