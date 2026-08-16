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Wille na sprzedaż w Opcina Slivno, Chorwacja

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Komarna, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Komarna, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
Slivno, Komarna Luxuriously decorated villa of 254 m2 on three floors, on a plot of 337 m2,…
$1,56M
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Parametry nieruchomości w Opcina Slivno, Chorwacja

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