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Domy na sprzedaż w Opcina Slivno, Chorwacja

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3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Komarna, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Komarna, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
Slivno, Komarna Luxuriously decorated villa of 254 m2 on three floors, on a plot of 337 m2,…
$1,56M
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Dom 9 pokojów w Klek, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Klek, Chorwacja
Pokoje 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 417 m²
Slivno, Klek (Radalj), dom jednoosobowy 417 m2 na 4 piętrach i ogród 448 m2 z pięknym widoki…
$761,290
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Dom 15 pokojów w Blace, Chorwacja
Dom 15 pokojów
Blace, Chorwacja
Pokoje 15
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 484 m²
www.biliskov.com ID: 13626 Metkovic, Blace Dom jednoosobowy o powierzchni 483.55m2, zbudowan…
$1,96M
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