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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Podstrana, Chorwacja

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mieszkania
11
domy
11
22 obiekty total found
Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 315 m²
Exclusive luksusowa willa z panoramicznym widokiem na morze w pobliżu Splitu - Nowoczesny ne…
$2,16M
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Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w pobliżu Splitu - Oszałamiający widok na morze i nowoczesny des…
$1,89M
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Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Powierzchnia 300 m²
Willa na sprzedaż z niesamowitym widokiem na morze i ogromny potencjał inwestycyjny, znajduj…
$743,373
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w Chorwacji - Panoramiczny widok na morze Nieruchomości w pobliż…
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Dom 5 pokojów w Split Dalmatia County, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 303 m²
Lokalizacja: Podstrana Zbudowany: 2023 Morze: 1 km Lotnisko: 30 km Split centrum: 10 km …
$2,18M
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Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 328 m²
Ta nowoczesna luksusowa willa na sprzedaż stanowi zwieńczenie życia śródziemnomorskiego, dos…
$1,92M
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TekceTekce
Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Tuż za Splitem, w spokojnym śródziemnomorskim otoczeniu otoczonym naturą, stoi ta wyjątkowo …
$1,94M
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Mieszkanie w Strozanac Gornji, Chorwacja
Mieszkanie
Strozanac Gornji, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1
Modern new building in Podstrana, apartment B2-1. floor In one of the quieter locations in P…
$189,323
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Mieszkanie 2 pokoi w Gornja Podstrana, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Gornja Podstrana, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
W spokojnej części Podstrany, zaledwie 500 metrów od plaży, znajduje się nowoczesny budynek …
$305,175
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Mieszkanie 1 pokój w Gornja Podstrana, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Gornja Podstrana, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
W spokojnej części Podstrany, zaledwie 500 metrów od plaży, znajduje się nowoczesny budynek …
$180,331
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Mieszkanie 2 pokoi w Strozanac Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Strozanac Gornji, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Modern new building in Podstrana, apartment B1-ground floor In one of the quieter locations …
$291,181
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Dom w Grljevac, Chorwacja
Dom
Grljevac, Chorwacja
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Podstrana, Split area, Exclusive 180 degrees seaview private 4BDR oasis with pool and amenit…
$1,88M
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Dom 3 pokoi w Zminjaca, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Zminjaca, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 303 m²
Podstrana, dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 303m2 na powierzchni 551m2. Na parterze zn…
$484,458
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Mieszkanie 3 pokoi w Strozanac Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Strozanac Gornji, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2
Modern new building in Podstrana, apartment A4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$359,825
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Dom 2 pokoi w Sveti Martin, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Sveti Martin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
House with swimming pool and spectacular sea view, Donja Podstrana Discover your own corner …
$608,935
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Mieszkanie 2 pokoi w Strozanac Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Strozanac Gornji, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Modern new building in Podstrana, apartment A1-ground floor In one of the quieter locations …
$271,253
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Dom 15 pokojów w Sveti Martin, Chorwacja
Dom 15 pokojów
Sveti Martin, Chorwacja
Pokoje 15
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 861 m²
Podstrana, wolnostojący dom kaskadowy o powierzchni około 130 m2 na 5 piętrach, o łącznej po…
$2,88M
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Mieszkanie 2 pokoi w Sveti Martin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Sveti Martin, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Podstrana, nowa konstrukcja, dwupokojowe mieszkanie o powierzchni ok. 60 m ² + taras o powie…
$322,972
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Mieszkanie 3 pokoi w Strozanac Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Strozanac Gornji, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Piętro 2
Modern new building in Podstrana, apartment B4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$365,361
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Mieszkanie 1 pokój w Gornja Podstrana, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Gornja Podstrana, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
W spokojnej części Podstrany, zaledwie 500 metrów od plaży, znajduje się nowoczesny budynek …
$174,914
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Mieszkanie 2 pokoi w Gornja Podstrana, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Gornja Podstrana, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
W spokojnej części Podstrany, zaledwie 500 metrów od plaży, znajduje się nowoczesny budynek …
$313,563
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Mieszkanie 2 pokoi w Gornja Podstrana, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Gornja Podstrana, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
W spokojnej części Podstrany, zaledwie 500 metrów od plaży, znajduje się nowoczesny budynek …
$327,919
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Parametry nieruchomości w Opcina Podstrana, Chorwacja

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