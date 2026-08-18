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Mieszkania na sprzedaż w Opcina Podstrana, Chorwacja

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11 obiektów total found
Mieszkanie w Strozanac Gornji, Chorwacja
Mieszkanie
Strozanac Gornji, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1
Modern new building in Podstrana, apartment B2-1. floor In one of the quieter locations in P…
$189,323
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Mieszkanie 2 pokoi w Gornja Podstrana, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Gornja Podstrana, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
W spokojnej części Podstrany, zaledwie 500 metrów od plaży, znajduje się nowoczesny budynek …
$305,175
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Mieszkanie 1 pokój w Gornja Podstrana, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Gornja Podstrana, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
W spokojnej części Podstrany, zaledwie 500 metrów od plaży, znajduje się nowoczesny budynek …
$180,331
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 2 pokoi w Strozanac Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Strozanac Gornji, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Modern new building in Podstrana, apartment B1-ground floor In one of the quieter locations …
$291,181
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Mieszkanie 3 pokoi w Strozanac Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Strozanac Gornji, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2
Modern new building in Podstrana, apartment A4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$359,825
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Mieszkanie 2 pokoi w Strozanac Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Strozanac Gornji, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Modern new building in Podstrana, apartment A1-ground floor In one of the quieter locations …
$271,253
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Sveti Martin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Sveti Martin, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Podstrana, nowa konstrukcja, dwupokojowe mieszkanie o powierzchni ok. 60 m ² + taras o powie…
$322,972
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Mieszkanie 3 pokoi w Strozanac Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Strozanac Gornji, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Piętro 2
Modern new building in Podstrana, apartment B4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$365,361
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Mieszkanie 1 pokój w Gornja Podstrana, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Gornja Podstrana, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
W spokojnej części Podstrany, zaledwie 500 metrów od plaży, znajduje się nowoczesny budynek …
$174,914
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Mieszkanie 2 pokoi w Gornja Podstrana, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Gornja Podstrana, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
W spokojnej części Podstrany, zaledwie 500 metrów od plaży, znajduje się nowoczesny budynek …
$313,563
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Mieszkanie 2 pokoi w Gornja Podstrana, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Gornja Podstrana, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
W spokojnej części Podstrany, zaledwie 500 metrów od plaży, znajduje się nowoczesny budynek …
$327,919
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Parametry nieruchomości w Opcina Podstrana, Chorwacja

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