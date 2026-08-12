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Hotele na sprzedaż w Opcina Konavle, Chorwacja

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1 obiekt total found
Hotel 676 m² w Cavtat, Chorwacja
Hotel 676 m²
Cavtat, Chorwacja
Pokoje 14
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 676 m²
Cavtat Piękna willa z 14 apartamentami o łącznej powierzchni 675.55 m2, zbudowany w 2011 rok…
$1,85M
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