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Lokale Biurowe w Grad Solin, Chorwacja

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 110 m² w Vranjic, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 110 m²
Vranjic, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 110 m²
Solin, Mravinci na sprzedaż, powierzchni biurowej 97 m2 i miejsca parkingowego 12,5 m2 Przes…
$196,090
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