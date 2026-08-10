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Mieszkania na sprzedaż w Grad Solin, Chorwacja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kucine, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Kucine, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Kučine, trzypokojowe dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 108 m2, zorientowane S- W, na dru…
$380,645
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Solin, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Solin, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Solin, Japirko, wygodne mieszkanie z trzema sypialniami o powierzchni 80m2 na 4 piętrze budy…
$294,135
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