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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Grad Korcula, Chorwacja

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1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 180 m² w Racisce, Chorwacja
Zakład produkcyjny 180 m²
Racisce, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 180 m²
Korčula, Račišće, sprzedajemy budynek biznesowy o powierzchni 180 m2, w charakterze olejarni…
$173,021
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