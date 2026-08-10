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Hotele na sprzedaż w Grad Bakar, Chorwacja

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1 obiekt total found
Hotel 420 m² w Bakar, Chorwacja
Hotel 420 m²
Bakar, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 420 m²
Bakar, unikalny plac o łącznej powierzchni 2,900 m2 z obiektem do renowacji, w centrum miast…
$1,38M
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