  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Mieszkania
  4. Bliźniak
  5. Ogród

Bliźniaki z ogrodem na sprzedaż w Chorwacja

3 obiekty total found
Bliźniak 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Bliźniak 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Luxury real estate Farkaš is selling an apartment on two floors with side sea view. It consi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Bliźniak 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Bliźniak 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Luksusowa nieruchomość Farkaš sprzedaje mieszkanie na dwóch piętrach z widokiem na morze. S…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Bliźniak 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Bliźniak 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Apartment on two floors with side sea view. It consists of a 2nd floor kitchen with living r…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Chorwacja

