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Domy na sprzedaż w Buje, Chorwacja

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1 obiekt total found
Dom w Buje, Chorwacja
Dom
Buje, Chorwacja
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 384 m²
Kod identyfikacyjny: 114- 1466
$2,02M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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